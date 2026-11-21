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Terminato l'allenamento mattutino dell'Inter, l'ultimo prima della sfida contro l'Atalanta alla New Balance Arena.

DAZN

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Piotr Zielinski anche oggi ha svolto allenamento personalizzato e quindi la sua presenza contro l'Atalanta resta in forte dubbio.

Getty Images

Già ieri l'idea sembrava essere quella di poterlo vedere al massimo in panchina e sicuramente non titolare (a centrocampo giocheranno Calhanoglu, Barella e uno tra Sucic e Mkhitaryan) e ora resta da vedere se Chivu vorrà comunque portarlo a Bergamo o aspettare il suo rientro in gruppo in vista dello Stoccarda.