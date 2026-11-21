VIDEO / Balotelli non ha dubbi: "Tra Camarda e Pio Esposito scelgo..."

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Il Milan si inserisce nella corsa per Paul Mendy, attaccante classe 2007 del Cagliari che tanto piace anche all'Inter. A riportarlo è Sky Sport che spiega anche la strategia dei rossoneri.

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"Il Cagliari pensa a Francesco Camarda per l'attacco. L'idea è quella di un prestito dal Milan con opzione e contro-opzione in favore dei rossoneri. Ma non solo: all'interno dell'operazione potrebbe rientrare anche un'opzione d'acquisto in favore del Milan su Paul Mendy, attaccante del Cagliari seguito dai rossoneri", racconta Gianluca Di Marzio

Il Cagliari, per Camarda, sta pensando ad un'operazione simile a quella fatta con l'Inter in estate per Massolin, che è arrivato in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore poi dei nerazzurri.