GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Negli ultimi giorni il nome di Moussa Diaby è tornato ad essere accostato con forza all'Inter per la corsia destra: il francese è stato trattato anche a gennaio.

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E da lui è arrivato un assist molto importante verso un possibile passaggio in nerazzurro. Svela infatti il Corriere dello Sport: "Il francese ha già fatto sapere che sarebbe disposto a ridursi sensibilmente l’ingaggio.

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Ma l’Inter vuole a tutti i costi inserire una contropartita nell’affare. Asllani, in tal senso, non è l’unico candidato: dovessero riuscire a convincere Pavard ad accettare l’Al-Itthiad, si sbloccherebbero due binari contemporaneamente".