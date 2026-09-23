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Uno dei temi caldi in casa Inter è sicuramente il futuro di Federico Dimarco: il suo contratto è in scadenza nel 2027 ma il club possiede un'opzione di rinnovo unilaterale per un'altra stagione, quindi fino al 2028. E' chiaro però come la società voglia andare oltre questa scadenza e arrivare ad un accordo più lungo.

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Spiega La Gazzetta dello Sport: "Dimarco sta disputando un’annata “normale”, senza squilli particolari, condizionata anche da un infortunio che gli ha fatto saltare la sfida di Madrid e anche la Nazionale. Una ventina di giorni fa, Dario Baccin ha incontrato l’agente dell’esterno per un caffè a due passi dal Museo del Prado.

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Hanno parlato di rinnovo e anche di prospettive. Tradotto: Dimarco non è mai stato in discussione, né lo sarà in futuro, anche perché l’idea è quella di contrattualizzarlo “a vita”. Tuttavia, dietro di lui c’è un Carlos Augusto con uno stato di forma eccezionale, in gol al Bernabeu e anche contro l’Udinese.