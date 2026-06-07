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calciomercato
Romano: “Ausilio vuole tanto Jones. Solet? Dettaglio agenti. Calhanoglu, la verità sul Fener”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell'Inter, partendo da Calhanoglu fino a Jones e Solet: "Hakan Safi, candidato a diventare presidente del Fenerbahce, dopo aver annunciato Demiral, Suarez e Greenwood se verrà eletto e se si raggiungeranno gli accordi con i club, ha annunciato anche Calhanoglu per la sua squadra elettorale.
Nessuna reazione ufficiale da parte degli agenti di Calhanoglu, abbiamo chiesto una risposta, una reazione ufficiale che oggi non è arrivata ma ha parlato Ausilio dicendo che Calhanoglu ha un contratto e l'Inter lo vuole tenere, per l'Inter è fondamentale trattenerlo ed è in programma già dal giorno 0. Già da fine aprile, l'Inter ha deciso di continuare con Calhanoglu e di farne una parte fondamentale per il prossimo anno, è una decisione condivisa da Ausilio ma anche da Chivu, anche Chivu vuole che Calhanoglu resti. L'Inter è rimasta sorpresa da questa notizia ma è tranquilla, aspettando sviluppi dalla Turchia"
"Ausilio ha confermato che l'Inter farà un colpo importante in difesa prima del ritiro, confermando che Solet è apprezzato. E' un nome su cui l'Inter lavora da tempo, tra l'altro sono gli stessi agenti di Calhanoglu e l'Inter ci aveva pensato anche quando era al Salisburgo ma poi sono emerse vicende extra-campo avevano complicato tutto, ora le vicende extra-campo sono archiviate e l'Inter c'è sicuramente su Solet, non è l'unico ma è uno dei nomi.
Ausilio ha confermato anche il nome di Jones, l'Inter sta continuando a lavorarci, l'Inter non ha ancora abbandonato la pista. C'è una distanza, l'Inter parte da 20, il Liverpool 30 più bonus e percentuale sulla rivendita. L'Inter lavora anche lato giocatore, ci sono ancora cose da smarcare tra contratto e tutto il resto ma è un colpo che Ausilio vuole fare, l'Inter ci punta tanto"
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