Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell'Inter

Matteo Pifferi Redattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 17:11)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell'Inter, partendo da Calhanoglu fino a Jones e Solet: "Hakan Safi, candidato a diventare presidente del Fenerbahce, dopo aver annunciato Demiral, Suarez e Greenwood se verrà eletto e se si raggiungeranno gli accordi con i club, ha annunciato anche Calhanoglu per la sua squadra elettorale.

Nessuna reazione ufficiale da parte degli agenti di Calhanoglu, abbiamo chiesto una risposta, una reazione ufficiale che oggi non è arrivata ma ha parlato Ausilio dicendo che Calhanoglu ha un contratto e l'Inter lo vuole tenere, per l'Inter è fondamentale trattenerlo ed è in programma già dal giorno 0. Già da fine aprile, l'Inter ha deciso di continuare con Calhanoglu e di farne una parte fondamentale per il prossimo anno, è una decisione condivisa da Ausilio ma anche da Chivu, anche Chivu vuole che Calhanoglu resti. L'Inter è rimasta sorpresa da questa notizia ma è tranquilla, aspettando sviluppi dalla Turchia"

"Ausilio ha confermato che l'Inter farà un colpo importante in difesa prima del ritiro, confermando che Solet è apprezzato. E' un nome su cui l'Inter lavora da tempo, tra l'altro sono gli stessi agenti di Calhanoglu e l'Inter ci aveva pensato anche quando era al Salisburgo ma poi sono emerse vicende extra-campo avevano complicato tutto, ora le vicende extra-campo sono archiviate e l'Inter c'è sicuramente su Solet, non è l'unico ma è uno dei nomi.

Ausilio ha confermato anche il nome di Jones, l'Inter sta continuando a lavorarci, l'Inter non ha ancora abbandonato la pista. C'è una distanza, l'Inter parte da 20, il Liverpool 30 più bonus e percentuale sulla rivendita. L'Inter lavora anche lato giocatore, ci sono ancora cose da smarcare tra contratto e tutto il resto ma è un colpo che Ausilio vuole fare, l'Inter ci punta tanto"