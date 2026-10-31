Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così delle strategie dell'Inter per gennaio

Marco Astori
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Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così delle strategie dell'Inter in vista di gennaio: "Anche l’Inter è molto attenta alle occasioni di mercato che si potrebbero creare già nella finestra invernale.

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Un’opportunità potrebbe diventare Federico Chiesa. Al Liverpool non sta trovando molto spazio e l’idea di un suo eventuale ritorno in Italia non è da scartare a priori. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore e da quella dei Reds. Una possibilità potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto, considerato che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2028.

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E' in dirittura d’arrivo il rinnovo di Dimarco fino al 2031. In prospettiva futura, sempre per questo ruolo, l’Inter ha acceso i riflettori su Pedrinho dello Shakhtar Donetsk, per il quale il club ucraino chiede 25 milioni di euro".

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