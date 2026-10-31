Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così delle strategie dell'Inter in vista di gennaio: "Anche l’Inter è molto attenta alle occasioni di mercato che si potrebbero creare già nella finestra invernale.

GdS – Calhanoglu rinnova o via a zero? La posizione dell’Inter. “Hakan tentato da…”

Getty Images

Un’opportunità potrebbe diventare Federico Chiesa. Al Liverpool non sta trovando molto spazio e l’idea di un suo eventuale ritorno in Italia non è da scartare a priori. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore e da quella dei Reds. Una possibilità potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto, considerato che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2028.

Getty

E' in dirittura d’arrivo il rinnovo di Dimarco fino al 2031. In prospettiva futura, sempre per questo ruolo, l’Inter ha acceso i riflettori su Pedrinho dello Shakhtar Donetsk, per il quale il club ucraino chiede 25 milioni di euro".