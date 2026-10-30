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Hakan Calhanoglu sarà uno dei sicuri protagonisti del derby in programma domani sera a San Siro. Non è da escludere, però, che possa trattarsi anche del penultimo derby (a meno che le due squadre si affronteranno anche in Coppa Italia) in maglia nerazzurra per il centrocampista turco.

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Uno scenario che viene spiegato anche da La Gazzetta dello Sport: "La scadenza del contratto che lega Calhanoglu all'Inter è prevista per il 30 giugno 2027. Tecnicamente, tra un paio di mesi il regista turco sarebbe libero di pre-accordarsi con qualsiasi club gli proponga un orizzonte interessante. La situazione resta tutta da chiarire, considerando che sia l'Inter sia il turco stanno stilando una approfondita lista di pro e contro nel caso in cui si decidesse di proseguire insieme. Ma a 5-6 anni di distanza, lo scenario potrebbe ripetersi.

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Anche se con modalità profondamente diverse, nessuno strascico, zero polemiche. Un altro addio a costo zero, questa volta un fulmine decisamente più atteso rispetto a quello che una manciata d'anni fa squarciò il cielo del Diavolo. L'Inter rinnoverebbe l'accordo con il turco ritoccando verso il basso le cifre attuali, pur conservando fino all'ultimo il dubbio relativo alle condizioni fisiche non più smaglianti del turco. Dall'altra parte, lo stesso Hakan resta tentato da una prima esperienza nella Süper Lig turca. Pensieri comunque rivolti al futuro, perché la testa è tutta rivolta a Milan-Inter. Se sarà o meno il penultimo derby di Milano di Calhanoglu, chissà", la chiosa della Rosea.