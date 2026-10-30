L'ex capitano della Juventus commenta il percorso dell'allenatore nerazzurro e riconosce i suoi meriti, nonostante la storica rivalitÃ .
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Alessandro Del Piero non puÃ² certo essere felice di vedere l'Inter davanti a tutti. Ma quando si parla di Cristian Chivu, anche una bandiera della Juventus come lui non puÃ² fare a meno di riconoscere il lavoro dell'allenatore nerazzurro.
L'ex numero 10 bianconero si trova in Romania per partecipare a un evento e, nel corso di un'intervista, gli Ã¨ stato chiesto un giudizio su Chivu, ex capitano della Nazionale rumena e protagonista di un ottimo avvio di stagione sulla panchina dell'Inter.
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Del Piero: Â«Mi spezzate il cuore, sono dall'altra parteÂ»Del Piero ha risposto inizialmente con una battuta, ricordando la propria appartenenza juventina.
«Mi spezzate il cuore, perchÃ© io sto dall'altra parte (alla Juventus, ndr)Â».
Poi, perÃ², sono arrivati soltanto complimenti per l'allenatore interista.
Â«Sta facendo un lavoro straordinario, fa parte della squadra migliore, lo sanno tutti. C'Ã¨ tanta pressione, ma ha fatto un buon lavoroÂ».
Del Piero resta juventino, naturalmente. Ma sul lavoro di Chivu all'Inter non ha dubbi: Ã¨ straordinario.
Fonte: Antena Sport Romania
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