Petar Sucic è il giocatore più preciso nei passaggi lunghi dei cinque principali campionati europei. A certificarlo è Opta, che ha pubblicato una statistica particolarmente interessante sul centrocampista dell'Inter. E la curiosità è che alle sue spalle, al secondo posto, c'è proprio suo cugino Luka Sucic, che gioca nella Real Sociedad.

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Il dato è stato diffuso dall'account tedesco OptaFranz e ripreso anche dalla stampa croata.

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Sucic primo in Europa: il dato di Opta

Secondo la rilevazione relativa alla stagione 2026/27,

Nessun giocatore dei cinque principali campionati europei ha fatto meglio, considerando quelli che hanno effettuato almeno 15 passaggi lunghi dall'inizio della stagione.

Una statistica che mette in evidenza una delle qualità più interessanti del centrocampista nerazzurro: la capacità di trovare i compagni anche a grande distanza, cambiando rapidamente il lato del gioco oppure superando le linee avversarie con un lancio preciso.

La classifica è un affare di famiglia: secondo Luka Sucic

Ma c'è un particolare che ha attirato ancora di più l'attenzione di Opta. Subito dietro Petar, infatti, compare, suo cugino e centrocampista della Real Sociedad. Anche il giocatore del club spagnolo ha una percentuale altissima, pari al 90%.

La graduatoria vede quindi due parenti occupare le prime due posizioni:

1. Petar Sucic (Inter): 91%

2. Luka Sucic (Real Sociedad): 90%

Un dato interessante per l'Inter di Chivu

La statistica conferma una caratteristica che Sucic ha già mostrato nella sua esperienza nerazzurra.

Il croato non è soltanto un centrocampista capace di correre, inserirsi e accompagnare l'azione. Ha anche qualità importanti nella distribuzione del pallone, soprattutto quando deve trovare soluzioni che permettano all'Inter di guadagnare campo.

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La precisione nei passaggi lunghi può diventare particolarmente utile contro le squadre che pressano alto, perché consente di cambiare rapidamente fronte oppure cercare direttamente un compagno in una zona più avanzata.

Naturalmente bisogna considerare anche il numero di tentativi presi in esame. La classifica di Opta comprende i calciatori che hanno effettuato almeno 15 passaggi lunghi, quindi non misura necessariamente chi ne esegue di più o chi abbia il maggior peso nella costruzione del gioco.

Resta comunque un primato significativo, soprattutto perché riguarda contemporaneamente Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1.