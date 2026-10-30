Meno di 24 ore all'attesissimo derby di Milano tra il Milan di Ruben Amorim e l'Inter di Cristian Chivu. E si delinea la formazione nerazzurra

Marco Astori
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Meno di 24 ore all'attesissimo derby di Milano tra il Milan di Ruben Amorim e l'Inter di Cristian Chivu. E si delinea la formazione nerazzurra, con due ballottaggi apertissimi.

Chivu conferenza pre derby
Getty

I due dubbi principali di Cristian Chivu riguardano il centrocampo, con Mkhitaryan e Zielinski che si giocano il posto, e la fascia sinistra, con un testa a testa tra Carlos Augusto e Dimarco.

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In attacco il partner di Thuram sarà Pio Esposito, in porta tornerà Pepo Martinez: sui due dubbi Chivu deciderà proprio a ridosso della partita.

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