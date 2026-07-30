VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!

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E' finita l'esperienza all'Inter di Kristjan Asllani: il centrocampista albanese è stato escluso dalla tournée nerazzurra perché completamente fuori dal progetto tecnico nerazzurro.

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Questa la mossa del club raccontata da Fabrizio Romano: "E' arrivata una comunicazione formale ad Asllani: è fuori dal progetto completamente, il club ha detto ai suoi agenti di trovarsi una sistemazione. Asllani non farà minimamente parte del progetto Inter, verrà adottata una linea dura come qualche anno fa. E' considerato fuori.

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Quella di Frattesi è un'altra questione su cui si lavora: ha possibilità in Italia e all'estero, iniziano a prendere forma i contatti. Per lui il club ha steso "un tappeto rosso" per la sua cessione a differenza di Asllani: l'Inter sfoltisce per poi tornare a lavorare in entrata".