Chiuso John Stones per la difesa, l'Inter ora dovrà capire dove andare ad investire il tesoretto inizialmente preventivato per il Cuti Romero in quel ruolo
VIDEO / Inter, i tifosi chi vorrebbero dal mercato? E spunta un nome inaspettato…
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Chiuso John Stones per la difesa, l'Inter ora dovrà capire dove andare ad investire il tesoretto inizialmente preventivato per il Cuti Romero in quel ruolo.
Manca infatti ancora un esterno dopo l'addio di Denzel Dumfries ma il club nerazzurro non ha ancora individuato il nome giusto per quella posizione.
"La destra non può contare solo sul deludente Luis Henrique o sull'esperimento Diouf, così l'Inter sta scandagliando svariate piste per trovare l'uomo giusto a cui affidare la fascia. Un casting ampio da cui non emerge un preferito in assoluto ma che in ogni caso porterà ad un acquisto", riporta La Gazzetta dello Sport.
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