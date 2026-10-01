Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui E' Alessandro Romano il nuovo obiettivo concreto dell'Inter per il centrocampo del futuro: con l'incertezza sul futuro di Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, il club nerazzurro ha messo nel radar il talento classe 2006 del Cagliari.

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Si legge su La Gazzetta dello Sport: "Il tempo del raccolto è ancora lontano, ma il presidente Beppe Marotta e il nuovo direttore sportivo Dario Baccin iniziano la semina già adesso, per non farsi trovare impreparati al momento opportuno.

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L’italianità ad Appiano sarà sempre un valore primario e su Romano sono arrivate relazioni positive, sia sulle possibilità di esplosione nel progetto Chivu sia sul comportamento fuori. Il Cagliari è obbligato a riscattarlo per 6,5 milioni e lo legherà a un quinquennale, mentre il valore del cartellino è già lievitato a oltre 20, con prospettiva di crescita ulteriore".