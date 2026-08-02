VIDEO / Inter, Stones è più di un difensore: l'idea tattica che lo rende perfetto per Chivu

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Non sembra essere del tutto da scartare il nome di Mateo Kovacic per il centrocampo dell'Inter. Nelle scorse settimane c'è stato infatti un contatto tra il suo entourage e il club nerazzurro, che però ora ha come priorità Curtis Jones lì in mezzo.

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Secondo TMW, la società "aveva però chiarito come prima servissero delle uscite. Come per esempio Asllani e Frattesi, cessioni che a centrocampo ancora però non sono state fatte.

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Di spazio per far rientrare Kovacic oggi non ce n'è, ma chissà che questo non si liberi, nel mese scarso che manca alla fine del calciomercato".