VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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"Il grande desiderio di Chivu per il centrocampo resta Curtis Jones". Ne dà conferma oggi il Quotidiano Sportivo, che spiega come il club nerazzurro sia al lavoro per trovare spazio economico e in rosa all'inglese.

Si legge: "L’Inter avrebbe messo sul piatto del Liverpool 35 milioni di euro, a fronte di una richiesta di 40 per un elemento che entra nell’ultimo anno di contratto. Prima di rilanciare sarà necessario sfoltire un reparto sovrabbondante: Frattesi è il nome più logico, eppure sono ormai due anni che si parla di offerte, ma mai di affondi.

Romero e Jones insieme rappresenterebbero un finale di mercato di altissimo livello, ma senza almeno due uscite importanti l’operazione appare difficilmente sostenibile".