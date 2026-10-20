Per il futuro quali sono le intenzioni dell'Inter sul portiere? Prova ad ipotizzarle oggi Tuttosport nella sua edizione odierna
PROVEDEL SI SCALDA MA IL TITOLARE RESTA MARTINEZ. CARLOS-DIMARCO, CONFRONTO CHE FA PAURA
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Il tema portiere in casa Inter continua ad essere argomento di discussione: domani sera per la prima volta dovrebbe toccare a Ivan Provedel, con Josep Martinez però che resterà comunque il primo.
Ma per il futuro quali sono le intenzioni del club? Prova ad ipotizzarle oggi Tuttosport nella sua edizione odierna.
"Oggi a Milano sono in corso valutazioni per il ruolo di portiere, Martinez è sotto esame, ma se dovesse essere cambiato a fine stagione, quasi certamente il presidente Marotta punterebbe su un big di grande affidabilità", si legge.
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