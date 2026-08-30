Nelle scorse ore sono emerse dalla Spagna voci su un possibile approdo di Federico Dimarco al Barcellona. Indiscrezione subito smentita
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Nelle scorse ore sono emerse dalla Spagna voci su un possibile approdo di Federico Dimarco al Barcellona. Indiscrezione subito smentita praticamente da tutti.
E arriva anche quella di SportMediaset: "Abbiamo fatto delle verifiche: non c'è nulla di vero, per l'Inter è incedibile e al centro del progetto", spiega Claudio Raimondi.
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