Nelle scorse ore sono emerse dalla Spagna voci su un possibile approdo di Federico Dimarco al Barcellona. Indiscrezione subito smentita

Marco Astori
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Nelle scorse ore sono emerse dalla Spagna voci su un possibile approdo di Federico Dimarco al Barcellona. Indiscrezione subito smentita praticamente da tutti.

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E arriva anche quella di SportMediaset: "Abbiamo fatto delle verifiche: non c'è nulla di vero, per l'Inter è incedibile e al centro del progetto", spiega Claudio Raimondi.

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