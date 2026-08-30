Dopo la vittoria all'esordio a San Siro contro il Monza, l'Inter sarà di scena questa sera alle 20.45 in casa del Cagliari

Andrea Della Sala
GUARRO e PACE EP16

GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

PROBABILE FORMAZIONE

Dopo la vittoria all'esordio a San Siro contro il Monza, l'Inter sarà di scena questa sera alle 20.45 in casa del Cagliari. Chivu sembra intenzionato a confermare gran parte della formazione della prima giornata: sono due i dubbi che si sta portando dietro il tecnico in queste ore che accompagnano alla gara contro i sardi.

Lautaro
Getty Images

Conferme in attacco, i dubbi di Chivu sono relativi alla difesa e al centrocampo dove c'è un ballottaggio ancora aperto.

Chivu Pavard

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti