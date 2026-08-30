Dopo la vittoria all'esordio a San Siro contro il Monza, l'Inter sarà di scena questa sera alle 20.45 in casa del Cagliari
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PROBABILE FORMAZIONE
Dopo la vittoria all'esordio a San Siro contro il Monza, l'Inter sarà di scena questa sera alle 20.45 in casa del Cagliari. Chivu sembra intenzionato a confermare gran parte della formazione della prima giornata: sono due i dubbi che si sta portando dietro il tecnico in queste ore che accompagnano alla gara contro i sardi.
Conferme in attacco, i dubbi di Chivu sono relativi alla difesa e al centrocampo dove c'è un ballottaggio ancora aperto.
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