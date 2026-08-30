GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Con l'arrivo di Curtis Jones, l'Inter ha ora a disposizione un reparto di centrocampo di tutto rispetto, anche a livello europeo. E anche all'interno del club c'è questa consapevolezza, come racconta in un retroscena La Gazzetta dello Sport.

Getty Images

"Opulenza e qualità: il centrocampo dell’Inter mette paura. "Da mal di testa" diceva ieri estasiato qualcuno nei corridoi di Appiano Gentile, scrutando la varietà di soluzioni a disposizione di Chivu prima di partire per Cagliari. Serviva un acceleratore di particelle ed è stato inglobato nella rosa dopo un lungo inseguimento: Curtis Jones.

Getty Images

Serviva un successore di prospettiva per Calhanoglu, che è all’ultimo anno di contratto e non ha ancora ricevuto dalla società una proposta di rinnovo, ed è stata individuata in un prodotto della casa: Stankovic junior. Alla fine sono in sette per tre posti, più il jolly Diouf che è stato reimpostato come esterno ma era stato acquistato con il compito naturale di mezz’ala".