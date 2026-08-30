Inter e Roma sulle tracce dell'esterno dello Stoccarda

Andrea Della Sala
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Manca poco alla fine del mercato, ma c'è ancora tempo per alcuni colpi. La Roma cerca un esterno, anche l'Inter su un profilo seguito dai giallorossi.

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La Roma vuole Jamie Leweling (25 anni) ed è pronta a provarci con un prestito con obbligo di riscatto. L'offerta presentata era di oltre 40 milioni di euro complessivi, inclusi 5 milioni per il prestito, ma lo Stoccarda l'ha rifiutata. La Roma ha messo sul tavolo un ricco contratto di cinque anni per il giocatore.

Su Leweling ci sono però anche altri grandi club interessati, tra cui Liverpool ed Everton. Anche l'Inter si era mossa nelle ultime settimane. Leweling resta un nome da seguire fino alla chiusura del mercato.

Leweling

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