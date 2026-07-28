Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'uomo del momento in casa Inter è sicuramente Andy Diouf: la doppietta in amichevole del francese ha infatti messo ancora di più in luce l'ex Lens, che quest'anno sarà messo alla prova dalla "pazza idea" di diventare un quinto di centrocampo. Come si legge sul Corriere dello Sport, "Diouf possiede proprio le caratteristiche che più fanno comodo ai Campioni d’Italia in questo momento: spunto, qualità, personalità da vendere. Spostarlo in fascia non vuol dire penalizzarlo rispetto alle sue aspettative, ma eventualmente concedergli la possibilità di ricorrere sempre più spesso al suo estro, senza però rischiare di compromettere gli equilibri di squadra. E senza illudersi di aver (già) trovato in casa l’alternativa a uno dei valori aggiunti degli ultimi anni, volato in direzione Madrid dopo anni vissuti all’ombra della Madonnina.

Getty

Chivu sa bene che il percorso da fare con il ragazzo è ancora lungo, perché prima di tutto bisognerà convincerlo fino in fondo a fare un sacrificio non indifferente per la squadra. Soprattutto in fase difensiva, aspetto nel quale dovrà impegnarsi per poter conquistare una certa continuità e lottare addirittura per arrivare alla titolarità. Ma la base di partenza è importante. Per questo motivo, l’approccio alla situazione è fiducioso, ma prudente. Prescinde da quanto accaduto due giorni fa in Germania, una piacevole conferma per lo staff tecnico di certe valutazioni già fatte nel tempo. Non cambierà dunque la strategia di mercato: l’Inter continuerà a scandagliarlo alla ricerca di un altro esterno destro, con l’intenzione poi di spostare Luis Henrique a sinistra in veste di backup di Federico Dimarco. Il rendimento di Diouf, che ha colpito in realtà anche i compagni in allenamento in quella zona di campo, dà tranquillità alla dirigenza nerazzurra e permette di operare senza particolare fretta.

Getty

Chivu, in attesa di godersi anche un arrivo dal mercato, continuerà la sua opera di convincimento, che da domenica è meno impegnativa. Il campo ha dato dimostrazione che la via intrapresa può regalare grandi soddisfazioni. Un po’ come capitato un anno fa con Zielinski, convinto definitivamente dall’allenatore rumeno a ricoprire una zona di campo in cui aveva già giocato anche con Inzaghi, ma senza apprezzare particolarmente l’idea. A distanza di tempo, confortato dal riscontro del campo, il polacco sa che l’intuizione del tecnico gli ha dato possibilità di avere ancora più spazio. Diouf nelle intenzioni dell’Inter sarà il grimaldello per le partite più complicate, almeno ai nastri di partenza della nuova stagione. Quanto spazio riuscirà a conquistarsi, dipenderà soltanto da lui. Le priorità nell’agenda di mercato, al momento, palesemente altre".