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C’è anche l’Inter fra i club che stanno seguendo con attenzione gli sviluppi della difficile trattativa per il rinnovo del contratto fra Napoli e Frank Zambo Anguissa. Ne è sicura l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come il club nerazzurro resti vigile sul caso e sia pronto a fare il suo passo nel caso in cui il centrocampista non rinnovi. Si legge: "Il 30enne centrocampista camerunese, arrivato sotto il Vesuvio nell’estate 2021, ha infatti l’accordo in scadenza nel giugno 2027 e i primi approcci fra il ds Giovanni Manna e il suo agente Maxime Nana non sono stati positivi.

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Anche perché Anguissa, che attualmente percepisce 3,6 milioni - frutto dell’aumento scattato nel 2025 (prendeva 2,7) dopo che il club partenopeo sfruttò l’opzione in suo favore per prolungare fino al 2027 -, avrebbe chiesto al Napoli un ingaggio addirittura da 6 milioni. L’Inter su Anguissa non è una novità. L’ex ds Ausilio lo aveva seguito senza aprire mai una trattativa nel biennio ’16-18 quando si mise in mostra nell’Olympique Marsiglia (poi andò al Fulham per oltre 30 milioni). Quindi, nell’inverno del 2025 quando il contratto era in scadenza col Napoli, l’Inter si era di nuovo interessata, salvo non poter affondare il colpo visto che il club di De Laurentiis utilizzò l’opzione in proprio favore.

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Adesso la situazione è diversa e l’Inter a fine stagione potrebbe aver bisogno di un innesto di sostanza in mezzo al campo. Quel centrocampista fisico cercato invano per due estati e mai arrivato. Come Koné della Roma che resta nel mirino, ma il suo prezzo rischia di essere inaccessibile rispetto alle ultime sessioni di mercato. A fine annata saluterà Mkhitaryan e non è ancora chiaro il destino di Calhanoglu, pure lui in scadenza. Oaktree, come dimostrato in estate con l’arrivo di Stones a zero, non è contraria all’ingaggio di parametri zero over 30, seppur funzionali al progetto. Certo, la richiesta di 6 milioni di stipendio potrebbe rappresentare un freno, anche se quella è la cifra che percepisce Calhanoglu (il turco arriva a 6,5)".