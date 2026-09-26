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Giuseppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato la sconfitta rimediata dall'Italia in Nations League contro il Belgio: "Passi perdere, ma mi aspettavo di vedere qualcosa di quello che sta proponendo il nostro campionato. Inter, Roma, Frosinone… Invece no, chi accompagnava la prima punta era Barella o Tonali, roba vecchia".

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"Mi aspettavo rotazioni diverse, il terzino che saliva e si affiancava, invece l’ha studiata in una nuova maniera. Cambiaghi ha inciso più di tutti, con l'uno contro uno ha fatto assist per Kean e Pio, con due grandi parate. Ha fatto una buona prestazione, ma pochi altri. A centrocampo il migliore è stato Barella, dietro abbiamo fatto parecchia fatica. C’è da lavorare, ma penso che Mancini abbia delle idee e dovrà avere tempo. Già oggi, però, mi aspettavo qualcosa di diverso. Il nostro campionato sta proponendo tante cose, ci stiamo divertendo a vedere le partite: ogni squadra ha delle peculiarità. Questa Italia non ha proposto niente di quello che stiamo vedendo".