Sono giorni di riposo in casa Inter, la squadra tornerà a lavorare da lunedì 28 settembre: Chivu pronto a lanciare questi 3 giocatori.

Alessandro Cosattini
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Spence

Sono giorni di riposo in casa Inter: la squadra tornerà a lavorare da lunedì 28 settembre dopo la settimana di pausa concessa da Cristian Chivu.

Chivu
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Come sottolinea Sky Sport, prosegue invece la lenta ripresa degli infortunati: si sono visti Calhanoglu, Dimarco e Spence che è uno dei giocatori che dopo la sosta potrebbe entrare nelle rotazioni e fare il suo esordio.

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Stesso discorso per Provedel, ancora a secco di minuti nelle gare ufficiali, che potrebbe avere una chance. Fra i giocatori fin qui meno utilizzati anche Stankovic. Sono tre giocatori che troveranno spazio nelle rotazioni visti gli impegni ravvicinati, Chivu è pronto a lanciarli.

Spence

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