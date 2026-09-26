Sono giorni di riposo in casa Inter: la squadra tornerà a lavorare da lunedì 28 settembre dopo la settimana di pausa concessa da Cristian Chivu.

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Come sottolinea Sky Sport, prosegue invece la lenta ripresa degli infortunati: si sono visti Calhanoglu, Dimarco e Spence che è uno dei giocatori che dopo la sosta potrebbe entrare nelle rotazioni e fare il suo esordio.

Stesso discorso per Provedel, ancora a secco di minuti nelle gare ufficiali, che potrebbe avere una chance. Fra i giocatori fin qui meno utilizzati anche Stankovic. Sono tre giocatori che troveranno spazio nelle rotazioni visti gli impegni ravvicinati, Chivu è pronto a lanciarli.