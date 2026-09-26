Potrebbero esserci importanti sviluppi nel caso che coinvolge il Manchester City e la Premier League
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CAOS CITY
Potrebbero esserci importanti sviluppi nel caso che coinvolge il Manchester City e la Premier League. Nel pomeriggio di venerdì 25 settembre, il tribunale indipendente incaricato di esaminare il procedimento ha raggiunto una prima conclusione sulle 115 presunte violazioni contestate al club, con 114 delle accuse considerate fondate.
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