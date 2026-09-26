La nazionale francese ha trascorso la notte di venerdì in Turchia prima di volare direttamente a Bruxelles, dove è atterrata nel primo pomeriggio di sabato, due giorni prima della partita contro il Belgio in programma lunedì. La squadra si è allenata a porte chiuse ieri sera presso il centro sportivo dell'Union Saint-Gilloise. Come riporta L'Equipe, la sessione ha coinvolto principalmente i giocatori che non sono scesi in campo contro la Turchia.

"Con soli tre giorni di riposo tra le due partite, quanti cambi apporterà Zidane? Sembra altamente improbabile che non effettui alcun turnover, soprattutto considerando le notevoli aspettative che circondano la sua prima partita da allenatore allo Stade de France, venerdì prossimo contro l'Italia", si legge sul quotidiano francese.

Due dei cinque nuovi giocatori convocati, Andy Diouf e Lucas Da Cunha, potrebbero avere la loro occasione, sia dall'inizio che a partita in corso: Diouf come terzino sinistro, ruolo che ricopre come esterno destro a tutta fascia nell'Inter, e Da Cunha come mediano difensivo in un centrocampo a tre, un ruolo in cui nella nazionale francese non ci sono esattamente specialisti.