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Futuro all'Inter in bilico per Aleksandar Stankovic: dopo essere stato riscattato per 23 milioni dal Bruges, il centrocampista non è ancora riuscito a ritagliarsi lo spazio giusto in questa stagione.

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Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su TMW, "i nerazzurri prima della fine del mercato hanno anche rifiutato un’offerta da 40 milioni del Brentford.

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Della rosa attuale è quello che ha giocato di meno. Il mese di ottobre sarà determinante per vedere se ci sarà un impiego diverso. Nel caso non ci fossero novità potrebbe profilarsi l’ipotesi di un prestito a gennaio".