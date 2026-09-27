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Secondo il Corriere dello Sport, "per l’esterno inglese ormai ogni seduta può essere buona per aggregarsi ai compagni. Domani Cristian Chivu ritroverà in campo coloro che non sono partiti per le nazionali e hanno beneficiato di una settimana intera di riposo.