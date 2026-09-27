Ieri ad Appiano Gentile era presente il solo Djed Spence, come previsto dal suo programma personale, propedeutico al rientro in gruppo

Marco Astori
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VIDEO / Destinazione Milano: il backstage dell'arrivo di Spence in casa Inter

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Ultimo giorno di riposo concesso in casa Inter da Cristian Chivu: fissata per domani la ripresa degli allenamenti. Ieri ad Appiano Gentile era presente il solo Djed Spence, come previsto dal suo programma personale, propedeutico al rientro in gruppo.

In Inghilterra rimpiangono Spence
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Secondo il Corriere dello Sport, "per l’esterno inglese ormai ogni seduta può essere buona per aggregarsi ai compagni. Domani Cristian Chivu ritroverà in campo coloro che non sono partiti per le nazionali e hanno beneficiato di una settimana intera di riposo.

Spence
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Spence
L’allenatore dell’Inter spera di ritrovare nel giro di qualche giorno anche Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco e John Stones, i tre in questo momento ai box insieme all’ex Tottenham, tutti impegnati in un percorso individuale con giorni di pausa calibrati in base al carico previsto. L’obiettivo è arrivare a svuotare interamente l’infermeria prima di Inter-Parma del 10 ottobre".

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