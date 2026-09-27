Ieri ad Appiano Gentile era presente il solo Djed Spence, come previsto dal suo programma personale, propedeutico al rientro in gruppo
VIDEO / Destinazione Milano: il backstage dell'arrivo di Spence in casa Inter
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