Dopo il ko con il Belgio, il ct prepara una formazione molto diversa per la trasferta di Bursa. Possibile riposo per Barella
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Roberto Mancini è pronto a cambiare. Sono almeno cinque le novità nell’Italia che affronterà la Turchia in trasferta rispetto a quella che ha perso contro il Belgio all’Olimpico nella prima della seconda avventura del tecnico jesino sulla panchina della Nazionale.
“Niente bocciature definitive, solo aggiustamenti strutturali e nuovi esperimenti” scrive La Gazzetta dello Sport.
Zaniolo out“Roberto Mancini avrebbe tanto voluto rilanciare Nicolò Zaniolo, che aveva richiamato dopo averlo valorizzato una prima volta nel 2018 nello stupore generale, ma il destino ha preso una strada diversa: Zaniolo si è infortunato un’altra volta alla coscia destra, quella della lesione riportata alla prima di campionato il 22 agosto, ed è costretto a tornare a casa. Per lui il ritorno in Nazionale è finito prima di cominciare”.
Squadra B“Sembra tuttavia di capire che Roberto Mancini, anche in ottica Francia, voglia ricorrere alla squadra B: ieri il 4-3-3 comprendeva Kayode, Scalvini, Bastoni e Ruggeri in difesa; Frattesi, Mandragora e Fagioli a centrocampo; Raspadori, Scamacca e Sebastiano Esposito in attacco. Ma le prove vere si faranno oggi pomeriggio in Turchia, dove la comitiva sbarcherà con un volo charter e successivo trasferimento in pullman a Bursa”.
La Gazzetta lancia un messaggio chiaro: “Nessuno può essere sicuro del posto, sono anzi attese delle sorprese”.
Italia, torna Bastoni dal 1’“Considerando anche quanto era stato elaborato durante il ritiro a Coverciano le novità contro la Turchia di Montella, che a sua volta deve ripartire dopo la sconfitta inaugurale con la Francia, saranno parecchie: Kayode dovrebbe sostituire Di Lorenzo sul lato destro della difesa, Bastoni entrerà dopo la squalifica al posto di Coppola al centro, Frattesi verrà promosso titolare con la rinuncia a Romano, Raspadori e/o Maldini (ma anche Scamacca e Vergara hanno qualche chance) possono entrare nel tridente d’attacco. Il resto dipenderà dal recupero dei giocatori a 72 ore di distanza dalla sfida al Belgio: l’altro Mancini, ad esempio, è in ballottaggio con Scalvini. E uno tra Barella e Tonali potrebbe riposare, aprendo spazio a Rolando Mandragora nella posizione di play”.
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