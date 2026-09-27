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Roberto Mancini è pronto a cambiare. Sono almeno cinque le novità nell’Italia che affronterà la Turchia in trasferta rispetto a quella che ha perso contro il Belgio all’Olimpico nella prima della seconda avventura del tecnico jesino sulla panchina della Nazionale.

“Niente bocciature definitive, solo aggiustamenti strutturali e nuovi esperimenti” scrive La Gazzetta dello Sport.

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Zaniolo out

Squadra B

“Roberto Mancini avrebbe tanto voluto rilanciare Nicolò Zaniolo, che aveva richiamato dopo averlo valorizzato una prima volta nel 2018 nello stupore generale, ma il destino ha preso una strada diversa: Zaniolo si è infortunato un’altra volta alla coscia destra, quella della lesione riportata alla prima di campionato il 22 agosto, ed è costretto a tornare a casa. Per lui il ritorno in Nazionale è finito prima di cominciare”.“Sembra tuttavia di capire che Roberto Mancini, anche in ottica Francia, voglia ricorrere alla squadra B: ieri il 4-3-3 comprendeva Kayode, Scalvini, Bastoni e Ruggeri in difesa; Frattesi, Mandragora e Fagioli a centrocampo; Raspadori, Scamacca e Sebastiano Esposito in attacco. Ma le prove vere si faranno oggi pomeriggio in Turchia, dove la comitiva sbarcherà con un volo charter e successivo trasferimento in pullman a Bursa”.

La Gazzetta lancia un messaggio chiaro: “Nessuno può essere sicuro del posto, sono anzi attese delle sorprese”.

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Italia, torna Bastoni dal 1’

“Considerando anche quanto era stato elaborato durante il ritiro a Coverciano le novità contro la Turchia di Montella, che a sua volta deve ripartire dopo la sconfitta inaugurale con la Francia, saranno parecchie: Kayode dovrebbe sostituire Di Lorenzo sul lato destro della difesa, Bastoni entrerà dopo la squalifica al posto di Coppola al centro, Frattesi verrà promosso titolare con la rinuncia a Romano, Raspadori e/o Maldini (ma anche Scamacca e Vergara hanno qualche chance) possono entrare nel tridente d’attacco. Il resto dipenderà dal recupero dei giocatori a 72 ore di distanza dalla sfida al Belgio: l’altro Mancini, ad esempio, è in ballottaggio con Scalvini. E uno tra Barella e Tonali potrebbe riposare, aprendo spazio a Rolando Mandragora nella posizione di play”.