I bisogni dell'Inter riguardano la difesa e gli esterni. Con la partenza di De Vrij e Acerbi, occorrono due difensori da inserire, possibilmente uno già pronto e un altro di prospettiva. Poi, bisognerà colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Dumfries (e dal mancato arrivo di Khalaili). Non è da escludere anche un colpo a centrocampo, che potrebbe essere Jones.