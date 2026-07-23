I bisogni dell'Inter riguardano la difesa e gli esterni. Con la partenza di De Vrij e Acerbi, occorrono due difensori da inserire, possibilmente uno già pronto e un altro di prospettiva. Poi, bisognerà colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Dumfries (e dal mancato arrivo di Khalaili). Non è da escludere anche un colpo a centrocampo, che potrebbe essere Jones.
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