Nei sondaggi avuti con Inter e Juve l'inglese avrebbe chiesto una cifra super per l'ingaggio

Andrea Della Sala
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Tra i giocatori sondati dall'Inter per sistemare il reparto difensivo c'è anche John Stones, libero a parametro zero dopo essersi svincolato dal Manchester City.

Stones

Come scrive La Stampa, "in difesa uno dei giocatori contattati più graditi a Spalletti chiede troppo: si tratta di Stones, ha lasciato il Manchester City, vuole 10 milioni più il ricco premio alla firma, cifre su cui ragiona anche l'Inter".

Stones

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