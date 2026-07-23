Nei sondaggi avuti con Inter e Juve l'inglese avrebbe chiesto una cifra super per l'ingaggio
VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiTra i giocatori sondati dall'Inter per sistemare il reparto difensivo c'è anche John Stones, libero a parametro zero dopo essersi svincolato dal Manchester City.
Come scrive La Stampa, "in difesa uno dei giocatori contattati più graditi a Spalletti chiede troppo: si tratta di Stones, ha lasciato il Manchester City, vuole 10 milioni più il ricco premio alla firma, cifre su cui ragiona anche l'Inter".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
The Sun - Arsenal e Manchester United a Perth per Pio Esposito: costa 85 mln
Ultima ora
FCINTER1908/ Inter-Juventus, le due formazioni provate da Chivu nell’allenamento a Perth
Mercato Inter
Sportitalia - Romero? Il suo entourage parla e avvisa perché spera che si muova...
Esclusive
ESCLUSIVA Luis Henrique: "Voglio altri numeri, Chivu un padre! E se mi sposta a sinistra..."
Ultima ora
Palestra: "Ecco perché ho scelto il Chelsea. È stata una grande decisione. Il mio sogno era..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti