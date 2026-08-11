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Da qui a fine mercato non dovrebbero arrivare cambiamenti sostanziali alla difesa dell'Inter: arrivato John Stones e vista la permanenza ormai quasi certa di Benjamin Pavard, la batteria dei centrali nerazzurri sarà questa per la stagione 2026/27.

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E sul francese c'è anche un retroscena raccontato oggi da La Gazzetta dello Sport: "Niente da fare per Cristian Romero, che comunque ormai è a un passo dall’Atletico: l’Inter ha deciso di investire sugli esterni ed eventualmente sul centrocampista (Curtis Jones).

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Nella zona dei centrali, Benjamin Pavard ha detto a Chivu e ai dirigenti di voler restare e lo sta dimostrando con i fatti: è stato uno dei migliori nella tournée dall’altra parte del mondo e in tutti gli allenamenti sta lavorando con lo spirito giusto. Può essere uno dei rinforzi a sorpresa della nuova stagione, a meno che non spunti fuori un ammiratore che lo convinca a cambiare squadra nelle prossime settimane. Ma non dovrebbe succedere".