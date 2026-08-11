L'esterno nerazzurro del futuro è l'obiettivo sul quale si stanno concentrando gli sforzi dell'Inter. Sul tavolo ci sono i nomi di Diaby e Spence e c'è un terzo nome. Già uscito nei giorni scorsi: quello di Nico Gonzalez, argentino in uscita dalla Juve che potrebbe essere un'opzione degli ultimi giorni di mercato.

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Si parla, dalle colonne del Corriere dello Sport, di un possibile scambio con Davide Frattesi. Il centrocampista da tempo sembra avere intenzione di lasciare la squadra nerazzurra per trovare più spazio altrove. Ma non si è ancora mosso nulla in tal senso e quindi potrebbe essere inserito nell'eventuale trattativa con i bianconeri qualora prendesse effettivamente quota la pista Nico Gonzalez.

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"Le piste su cui sta ragionando l’Inter non si fermano a questi nomi, perché è vero che il tempo scorre ma per l’Inter conta più mettere a disposizione dell’allenatore un giocatore già pronto e affidabile, equilibrando il margine di rischio che i nerazzurri già si stanno assumendo con Diouf da quel lato". Chivu ha indicato la strada cercando di adattare Diouf a destra, ma ha comunque bisogno di tempo. Ha chiesto per l'esterno destro due parametri, qualità ed esperienza e l'Inter cercherà di accontentarlo. "A sinistra, invece, salvo clamorosi sviluppi dovrebbe essere Luis Henrique ad alternarsi a Dimarco", scrive il quotidiano sportivo.

(Fonte: Corriere dello Sport)