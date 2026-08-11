C'è da riempire la casella a destra lasciata libera da Dumfries che ha deciso di sposare la causa di Mourinho al Real Madrid. Chivu ha chiesto due qualità in particolare per il ruolo. Qualità ed esperienza. Due doti che sono state riscontrate sicuramente in Diaby. L'affare però è complicato.

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Sia perché il giocatore percepisce uno stipendio di 15 mln all'Al-Ittihad e difficilmente basterebbe solo la sua volontà di venire incontro all'Inter per arrivare ad un accordo. E poi nell'offerta nerazzurra c'era anche Asllani nel pacchetto, un'idea che non è decollata. I dialoghi, spiega il Corriere dello Sport, sono complicati.

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In queste ore quindi riprende quota di nuovo l'idea Spence. Un'idea alla quale i dirigenti nerazzurri avevano già lavorato. Le prestazioni con l'Inghilterra al Mondiale avevano fatto schizzare la valutazione del calciatore, ma "da spifferi arrivati a Milano, sembrerebbe che il Tottenham possa essere disposto a considerare anche offerte da circa 35 milioni complessivi, aprendo almeno un margine per tornare a parlarne".

(Fonte: Corriere dello Sport)