L'Inter guarda già al futuro e ha messo gli occhi su un profilo molto interessante per l'attacco: ecco di chi si tratta
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L'Inter guarda già al futuro e ha messo gli occhi su un profilo molto interessante per l'attacco: si tratta di Paul Mendy, attaccante classe 2007 del Cagliari.
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Il club nerazzurro lo segue già da diverso tempo ma un suo eventuale arrivo a Milano è strettamente legato ad una partenza di Ange-Yoan Bonny. Lo spiega La Gazzetta dello Sport.
"I report redatti dagli osservatori nerazzurri erano stati super positivi, ma un eventuale affondo dipenderà da... Bonny: difficile, in caso di permanenza del francese ex Parma, che l'Inter avvii la trattativa con il Cagliari per allargare il proprio parco attaccanti. Ma se dovesse dire addio in estate...", si legge.
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