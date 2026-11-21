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Ai microfoni di DAZN, Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la larga vittoria dei giallorossi a Parma per 5-1:

DAZN

"Sono molto contento perché c'è sempre un po' di incertezza dopo la sosta e anche per capire se ripartiamo da dove siamo rimasti. Il risultato non dice la partita che ha fatto il Parma. Ci sono stati momenti di grande equilibrio. Di dettagli da migliorare ce ne sono sempre tanti, non si finisce mai di avere obiettivi migliori. Ma questa è una squadra che cresce sempre. Abbiamo preso un brutto gol, ci poteva essere un risvolto psicologico, c'è stata una reazione forte e questo è l'aspetto migliore".

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"E' una squadra che ora ha sempre fiducia nel realizzare dei gol, anche andando oltre a episodi spiacevoli. Malen? Non giochi in certe squadre se non hai valori notevoli. Io l'ho messo a giocare dove si esprime meglio. Nel campionato italiano ci sono ottimi attaccanti, se pensi a Lautaro. Ma lui ha caratteristiche straordinarie, soprattutto combinate alla nostra squadra".

(Fonte: DAZN)