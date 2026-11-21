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Subito un test probante per l'Inter di Cristian Chivu al rientro dalla sosta per le nazionali: i nerazzurri domani sera saranno ospiti dell'Atalanta di Maurizio Sarri a Bergamo.

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Ancora qualche dubbio di formazione per il tecnico romeno: non in attacco, con Lautaro che sarà a disposizione ma partirà dalla panchina. Con Pio Esposito ci sarà Thuram dal 1'. In forte dubbio Zielinski a centrocampo: per sostituirlo più Sucic al momento di Jones e Mkhitaryan al fianco di Calhanoglu e Barella.

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Sugli esterni ecco Spence e Dimarco, mentre in difesa dovrebbe partire fuori Akanji: possibile chance per Pavard con Bisseck centrale e Bastoni a sinistra. In porta Josep Martinez.

La probabile formazione: Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito