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Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del podcast Kampo, Thierry Henry, ex calciatore, ha parlato così di Ronaldo il Fenomeno: "Devo dare il mio rispetto a tre giocatori: Ronaldo il Fenomeno, George Weah e Romario. In modo differente, ma perché: perché grazie a loro mi sono potuto riconoscere in quel tipo di attaccante.

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Non dico che ero al loro livello, ma quando guardavo gli attaccanti prima, e mi piaceva molto Van Basten per il modo di giocare e la sua eleganza, non ne avevo trovato ancora uno che mi somigliasse. Ma Van Baster è là in alto, Ronaldo anche: e anche gli altri. Ma quando vedevi Ronaldo, Eindhoven, Inter, Barcellona, Brasile nel suo prime, dici: "Ha il diritto di tornare indietro, di andare a destra e a sinistra, di fare quello che vuole". Romario poteva tornare indietro a prendersi il pallone a centrocampo, fare le sue finte: e poi ovviamente finalizzare.

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E Weah: quando lo vedevo giocare a Monaco, partiva dove voleva: e qualcuno provava a dirglielo, impossibile. Grazie a loro ho potuto dire al mio allenatore: "Stai mentendo: mi hai detto che devo stare davanti alla porta e di lasciare la palla al 10". E perché non potevo aiutarlo? Era raro vedere Ronaldo staccare di testa su qualcuno o andare sulla seconda palla. Andava nelle zone in cui era forte e in cui si poteva vedere la sua qualità".