Il giornalista conferma che con il giocatore e con il Tottenham è tutto fatto e nei prossimi giorni arriverà in Italia

Eva A. Provenzano
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GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

"Documenti scambiati tra club e viaggio prenotato per venerdì: l’Inter ha completato anche tutti i passaggi formali per Djed Spence". Fabrizio Romano in serata è tornato a scrivere dell'affare tra i nerazzurri e il Tottenham che porterà il giocatore inglese a trasferirsi, di nuovo, come era successo per sei mesi al Genoa, in Italia.

Spence e non solo. Inter al lavoro ancora sull'esterno destro dopo l'addio a Dumfries
Getty Images

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"Tutto confermato", aggiunge l'esperto di mercato. Il giorno giusto per l'arrivo a Milano del giocatore è dunque venerdì e dovrebbe essere lo stesso giorno in cui si sottoporrà alle tradizionali visite mediche con il club e ai test di idoneità nella sede del Coni. Sarà l'iter che lo porterà alla firma sul contratto con l'Inter.

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Il club milanese pagherà per avere il giocatore 30 mln più bonus e un mln e mezzo di percentuale di solidarietà. Nell'affare anche una serie di bonus che potrebbero portare alla fine la somma totale sui 35 mln.

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