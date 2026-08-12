"Documenti scambiati tra club e viaggio prenotato per venerdì: l’Inter ha completato anche tutti i passaggi formali per Djed Spence". Fabrizio Romano in serata è tornato a scrivere dell'affare tra i nerazzurri e il Tottenham che porterà il giocatore inglese a trasferirsi, di nuovo, come era successo per sei mesi al Genoa, in Italia.

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"Tutto confermato", aggiunge l'esperto di mercato. Il giorno giusto per l'arrivo a Milano del giocatore è dunque venerdì e dovrebbe essere lo stesso giorno in cui si sottoporrà alle tradizionali visite mediche con il club e ai test di idoneità nella sede del Coni. Sarà l'iter che lo porterà alla firma sul contratto con l'Inter.

Il club milanese pagherà per avere il giocatore 30 mln più bonus e un mln e mezzo di percentuale di solidarietà. Nell'affare anche una serie di bonus che potrebbero portare alla fine la somma totale sui 35 mln.