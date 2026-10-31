Il mercato dell'Inter non si ferma, anche nel bel mezzo di un ottobre ricco di impegni sul campo e a poche ore dal derby
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Il mercato dell'Inter non si ferma, anche nel bel mezzo di un ottobre ricco di impegni sul campo e a poche ore dal derby. Nel suo editoriale per TMW, infatti, Niccolò Ceccarini ha parlato anche delle mosse dei nerazzurri:
"... Tornando all’Inter e alla fascia sinistra è in dirittura d’arrivo il rinnovo di Dimarco fino al 2031".
"In prospettiva futura, sempre per questo ruolo, l’Inter ha acceso i riflettori su Pedrinho dello Shakhtar Donetsk, per il quale il club ucraino chiede 25 milioni di euro".
(Fonte: TMW)
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