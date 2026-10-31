VIDEO / Australia, visita agli Inter Club: entusiasmo alle stelle per Bonny e Pavard

Ange-Yoan Bonny guadagna terreno per una maglia da titolare nel derby contro il Milan. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, l'attaccante ivoriano è sempre più vicino a partire dal primo minuto al fianco di Marcus Thuram, in un reparto offensivo che deve fare a meno dell'infortunato Lautaro Martinez.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Cristian Chivu sta valutando le ultime scelte di formazione e quella tra Bonny e Pio Esposito non riguarda soltanto il rendimento dei due attaccanti. C'è anche una questione tattica, legata soprattutto alle caratteristiche dei difensori rossoneri.

Getty Images

Bonny-Thuram, Chivu pensa a un attacco più mobile

La soluzione Bonny permetterebbe all'Inter di schierare una coppia offensiva capace di muoversi molto, scambiarsi le posizioni e non offrire punti di riferimento costanti ai centrali del Milan.

Bonny ha caratteristiche diverse rispetto a Pio Esposito. Ama attaccare gli spazi, accompagnare l'azione e muoversi anche lontano dalla porta. Una mobilità che, insieme a quella di Thuram, potrebbe creare qualche problema in più alla difesa rossonera.

Bonny, dunque, è in vantaggio per affiancare Thuram dal primo minuto.

Il fattore Pavlovic: perché Pio Esposito potrebbe favorirlo

C'è poi un altro particolare che entra nel ragionamento., soprattutto quando gioca spalle alla porta e cerca il duello diretto con i difensori.

Caratteristiche che avrebbero potuto esaltare proprio Strahinja Pavlovic, centrale del Milan particolarmente efficace nei confronti fisici e nel gioco a contatto con l'avversario.

Con Esposito in campo, il serbo avrebbe avuto un riferimento più riconoscibile da affrontare. Bonny, invece, potrebbe costringerlo a uscire maggiormente dalla propria posizione, seguire movimenti differenti e difendere in situazioni meno congeniali.