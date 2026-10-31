L'allenatore nerazzurro ragiona sulle caratteristiche degli attaccanti a disposizione e su come affrontare la difesa del Milan

Pasquale Guarro
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Ange-Yoan Bonny guadagna terreno per una maglia da titolare nel derby contro il Milan. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, l'attaccante ivoriano è sempre più vicino a partire dal primo minuto al fianco di Marcus Thuram, in un reparto offensivo che deve fare a meno dell'infortunato Lautaro Martinez.

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Cristian Chivu sta valutando le ultime scelte di formazione e quella tra Bonny e Pio Esposito non riguarda soltanto il rendimento dei due attaccanti. C'è anche una questione tattica, legata soprattutto alle caratteristiche dei difensori rossoneri.

Inter, Bonny verso una maglia da titolare con Thuram

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Bonny-Thuram, Chivu pensa a un attacco più mobile

La soluzione Bonny permetterebbe all'Inter di schierare una coppia offensiva capace di muoversi molto, scambiarsi le posizioni e non offrire punti di riferimento costanti ai centrali del Milan.

Bonny ha caratteristiche diverse rispetto a Pio Esposito. Ama attaccare gli spazi, accompagnare l'azione e muoversi anche lontano dalla porta. Una mobilità che, insieme a quella di Thuram, potrebbe creare qualche problema in più alla difesa rossonera.

Bonny, dunque, è in vantaggio per affiancare Thuram dal primo minuto.

Bonny

Il fattore Pavlovic: perché Pio Esposito potrebbe favorirlo

C'è poi un altro particolare che entra nel ragionamento. Pio Esposito rappresenta un riferimento più fisico e statico rispetto a Bonny, soprattutto quando gioca spalle alla porta e cerca il duello diretto con i difensori.

Caratteristiche che avrebbero potuto esaltare proprio Strahinja Pavlovic, centrale del Milan particolarmente efficace nei confronti fisici e nel gioco a contatto con l'avversario.

Con Esposito in campo, il serbo avrebbe avuto un riferimento più riconoscibile da affrontare. Bonny, invece, potrebbe costringerlo a uscire maggiormente dalla propria posizione, seguire movimenti differenti e difendere in situazioni meno congeniali.

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