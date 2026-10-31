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Durante L'ascia raddoppia, Fabrizio Biasin ed Emiliano Viviano discutono del rendimento di Dimarco e anche di Sucic:

Biasin: "A turno vengono criticati Barella, Dimarco, Lautaro, Bastoni... L'anno scorso ha vinto il premio come miglior giocatore della Serie A, quindi ti immagini che in ogni partita faccia gol o assist. Non è nel suo momento migliore, soprattutto chi gioca nella sua posizione è nel momento migliore, Carlos Augusto è al top. Più che puntare il dito su questi giocatori che negli ultimi 6 anni hanno fatto la fortuna dell'Inter, io punto il dito su chi è lì da meno tempo e non hanno espresso tutto il loro potenziale: Sucic per me è fortissimo, una partita bene, 3 mica tanto bene. Croato? Brozovic le giocava tutte bene...".

Viviano: "Brozovic? Innanzitutto non confondere la merda con la cioccolata. Sucic non mi fa impazzire, è molto indisciplinato, funziona molto a colpi estemporanei. Difficilmente fa una giocata o un movimento intelligente. In quel posto ci sarebbe Mkhitaryan che è l'esatto opposto. Credo che giochi Zielinski. Chi critica Dimarco ed è un tifoso dell'Inter non dovrebbe avere la possibilità di accedere allo stadio. Carlos in un momento strepitoso, dipende dalla partita che vuoi fare. Deve giocare? Se gioca terzo dietro, Bastoni deve fare il centrale? No. Ci può stare ma ci deve giocare Akanji. Un altro che a me non piace è Bisseck e so che piace molto ai tifosi interisti".

Biasin: "Per me Carlos in questo momento Carlos non lo puoi togliere, è il miglior giocatore che ha l'Inter. Quindi o rimane fuori Dimarco nel derby, oppure Carlos gioca da terzo con Bastoni centrale".