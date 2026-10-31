Manca sempre meno al derby di Milano. Chivu non ha ancora comunicato alla squadra la formazione, ma si va verso un'importante novità
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Manca sempre meno al derby di Milano tra il Milan di Ruben Amorim e l'Inter di Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro non ha ancora comunicato alla squadra la formazione, ma si va verso un'importante novità.
Come anticipato da FcInter1908 e confermato ora da Sky Sport, in attacco con Thuram dovrebbe giocare Bonny e non Esposito. A centrocampo con Calhanoglu e Barella pronto Mkhitaryan dal 1'. Carlos Augusto verso la panchina iniziale: giocano Dimarco e Bastoni.
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