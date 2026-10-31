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A poche ore dal derby tra Milan e Inter, nella puntata di Numer1 Podcast, Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati nei personali pronostici per la stracittadina milanese.

A iniziare è stato il direttore del Corriere dello Sport, che ha detto: "Vince il Milan 2-1, segnano Goncalo Ramos da una parte e Thuram dall'altra".

Sabatini è invece di tutt'altro avviso: "Vince l'Inter 0-2, segna Calhanoglu". Della stessa opinione, infine, Giuseppe Cruciani: "Vince 1-3 l'Inter, a segno Thuram e Diego Moreira".