Il giornalista sportivo ha risposto al quesito di un ascoltatore

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A Radio Sportiva si parla di Antonio Conte. "Perché le squadre continuano ad investire su di lui?", ha chiesto in maniera provocatoria un tifoso. Bruno Longhi gli ha risposto citando Beppe Marotta: CONTINUA A LEGGERE.

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