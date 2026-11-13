Italia-Francia è stata la serata di Pio Esposito. Il quotidiano francese esalta l'attaccante nerazzurro
VIDEO FCIN1908 / Upamecano: "Pio Esposito è molto forte, non è stato facile marcarlo"
Italia-Francia è stata la serata di Pio Esposito. Contro la squadra di Zidane, l'attaccante dell'Inter ha mostrato i muscoli per ben due volte. Jacquet e Upamecano, difensori di livello, hanno faticato a contenere il giovane azzurro che era in stato di grazia dopo aver affrontato un periodo non semplice. Prima il gol al Como, adesso la doppietta a una delle nazionali più forti del mondo.
In Francia si sono accorti subito di Esposito, L'Equipe gli ha dedicato un articolo in cui lo ha elogiato definendolo 'formidabile'. "Nonostante i suoi 21 anni e una lunga carriera davanti a sé, Pio Esposito conserva ancora i tratti giovanili dei suoi compagni, ma è uno di quegli attaccanti che i difensori non dimenticano. È un giocatore formidabile, lotta con grinta, protegge la palla con l'esperienza di un veterano e, soprattutto, segna: giovedì sera, sotto il diluvio di San Siro, Dayot Upamecano e Jérémy Jacquet hanno avuto una serata difficile, e l'attaccante dell'Inter ha giocato un ruolo determinante in questo".
(L'Equipe)
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