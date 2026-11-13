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L'Inter cerca davvero una quinta punta? A rispondere è Riccardo Trevisani che, intervistato da Radio Mana Mana Sport, ha fatto un nome in grado di esaltare i tifosi nerazzurri. Quello di Endrick del Real Madrid.

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Ecco le sue parole: "Ricordatevi sempre che Endrick non è una passione solo della Roma: è un giocatore che piace anche sotto al Duomo e interessa a Inter e Milan. Non sarà facile prima di tutto toglierlo al Real Madrid e poi portarlo alla Roma eventualmente.

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Se l'Inter cerca altri attaccanti? Tieni presente che Lautaro sta fuori da un mese e ancora non è fissato il rientro, Thuram salta 2-3 mesi ogni stagione, Bonny è un po' sotto il livello dei primi tre: se possono implementare, implementano".