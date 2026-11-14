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Il tema Hakan Calhanoglu tiene banco in queste ore in casa Inter: l'intenzione sarebbe quella di proseguire con il centrocampista turco in scadenza a giugno, ma i paletti imposti da Oaktree per i rinnovi rendono la trattativa in salita. Spiega infatti Tuttosport: "È un dossier tra le mani di Marotta e Baccin, ma la supervisione di Oaktree è piuttosto ingombrante.

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La proprietà, infatti, ha un’idea chiara su questa manovra: si punta ad abbassare il monte ingaggi, per cui i 6.5 milioni all’anno netti percepiti attualmente da Calhanoglu sono considerati troppi. Immaginandoli oltretutto per ulteriori due stagioni, per un giocatore che viaggia verso i 33 anni e che dal punto di vista fisico ha inevitabilmente perso qualche colpo.

Hakan, al contrario, ritiene ancora di essere un elemento indispensabile per lo scacchiere nerazzurro e per il momento non ha aperto all’ipotesi di rivedere al ribasso l’attuale accordo economico coi nerazzurri, al netto dei timidi segnali di riavvicinamento delle scorse settimane tra Gordon Stipic, agente del classe ‘94, e il club meneghino.