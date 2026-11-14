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Negli ultimi anni il mercato di gennaio non ha dato grandissimo apporto all'Inter per il prosieguo della sua stagione. Il prossimo, però, potrebbe portare ad una cessione di un nome che gioca poco per poi permettere al club di reinvestire l'incasso per un giocatore di un'utilità maggiore. Si legge su Tuttosport: "Luis Henrique, rientrato da due giorni in gruppo e a disposizione di Chivu contro l’Atalanta alla ripresa della sosta, rischia però di aggiungere poche presenze e minuti alle statistiche personali di questa prima parte di stagione. O di farlo col contagocce.

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Con l’esplosione di Spence, un Diouf che in ogni caso viene ritenuto capace di spaccare la partita anche in corso partendo dalla fascia, Carlos Augusto che ha sfruttato al meglio le occasioni avute e bravo a incidere non solo da braccetto ma pure sulla corsia mancina, oltre a un Dimarco in crescita, con il ‘canterano’ che punta a tornare il miglior esterno sinistro del campionato, lo spazio per Luis Henrique rischia di essere davvero ridotto. E allora ecco che per ovvie ragioni tornano di moda anche i ragionamenti su una possibile cessione del verdeoro nella finestra invernale. D’altronde il sudamericano, che in estate era stato corteggiato dalla Roma e che in precedenza era pure finito sul taccuino di Tiago Pinto per il Bournemouth, potrebbe legittimamente cercare spazio altrove. A beneficiarne potrebbero essere le casse dell’Inter, che con i 20-25 milioni della cessione dell’ex Marsiglia potrebbe ricavare un bel gruzzoletto da investire sul mercato di gennaio.

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Per puntellare la rosa nerazzurra o per anticipare la concorrenza su un potenziale giovane campioncino seguito da più club. Certo, molto dipenderà anche dall’eventuale destinazione - e dalla relativa offerta - per il giocatore. Pochi mesi fa Luis Henrique non è che fosse così entusiasta della possibilità di traslocare nella Capitale, aveva fermamente rifiutato qualsiasi approccio iniziale dei club turchi e sperava in una chiamata concreta dalla Premier League. Oggi, dopo 5 presenze e 209 minuti in A e solo 17 in Champions League, nonché sostanzialmente la condizione di quinto e ultimo esterno dell’Inter, la situazione è cambiata. Ma fa propendere più a una separazione per il bene di tutti, piuttosto che all’ennesimo rilancio in nerazzurro".