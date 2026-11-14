1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

LE VERITÀ SULL'ITALIA

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, è tornato così sulla vittoria dell'Italia targata Roberto Mancini contro la Francia: "Siccome è noto che sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, ma i cani restano cani e i leoni leoni, tra un latrato e un ruggito non è inutile, né ozioso, riavvolgere il nastro dell’impudicizia e spiegare cosa è accaduto e cosa sta accadendo. È semplice: chi doveva sportivamente morire ed è stato osteggiato in ogni possibile maniera, è vivo e vegeto e il plotone d’esecuzione è rimasto senza armi e senza voce perché purtroppo, di fronte all’evidenza, è più semplice nascondersi.

Getty Images

La vittoria clamorosa del duo Mancini-Malagò e la loro rivincita su soloni e golpisti ci ricordano due verità incontestabili. La prima è che gli italiani, nelle difficoltà, tirano fuori il meglio e nessuno come Enzo Bearzot, se solo fosse tra noi, potrebbe spiegarlo. E la seconda è che chi occupa la sua stessa panchina quasi mezzo secolo dopo è stato in grado di demolire in meno di due mesi una montagna di luoghi comuni, teorie, frasi fatte e assiomi al riparo dei quali, per ignavia e opportunismo, il nostro calcio si è protetto per decenni.

Getty Images

È stato un capolavoro, quello di Roberto e dell’uomo che ha creduto in lui, che rimescola le convinzioni e speriamo porti ad arrossire chi aveva parlato di due professionisti con una storia impastata solo o quasi di vittorie, riducendoli a compagni di calcio a 5 che si scambiano favori in virtù dell’appartenenza a un noto circolo sportivo della Capitale. Poteva andare malissimo - tutto lo faceva presagire - e invece è andata benissimo. E adesso? Qualcuno chiederà scusa? Qualcuno si cospargerà il capo di vergogna? Non mi risulta perché il secondo sport nazionale è l’oblio e quindi via di assalto al carro dei vincitori e faccia tosta, tanto alla fine vuoi non indulgere al volemose bene?

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2